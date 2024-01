Partono forte i padroni di casa che ottengono subito un calcio d'angolo ai danni dei granata privi del loro mister in panchina, squalificato, sostituito dal suo vice Daniele Zini. I granata con il passare dei minuti sembrano aver preso le misure ma al 7' rischia tantissimo con un'uscita a vuoto di Ciocci che lascia campo libero all'attaccante avversario chiuso in velocità da Angori. Si fa sentire anche il Pontedera con Delpupo e Ianesi che ci provano da fuori.

Serie C LIVE, il Pontedera va a Sestri Levante per agganciare il treno in lotta per il podio, 10' 0 a 0