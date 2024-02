Serie C, LIVE Pontedera - Torres, Scotto porta avanti la Torres alla prima occasione, 66' 0 a 2

Il Pontedera comincia il match controllando il pallone nei primi minuti alla ricerca subito della costruzione di azioni pericolose. Primo corner per i sardi al 6', la difesa libera senza problemi. Primi dieci minuti della gara passati essenzialmente senza grandi occasioni con le due squadre che si sono alternate nelle fasi di possesso. Prima occasione per i sardi al 13', Vivoli devia in corner su un colpo di testa. Ammonito al 15' Ignacchiti per un'entrata fuori tempo su Mastinu, il numero 16 granata però ha la peggio e esce per qualche secondo dal campo. Prima occasione per il Pontedera, Ianesi riesce a partire in contropiede ma rimane troppo defilato e sul suo cross non arriva Selleri. Delpupo tenta di superare Dametto in velocità e guadagna un calcio d'angolo da cui però non nasce un tiro verso la porta di Zaccagno. Al 33' Ianesi scappa da Siniega e intercetta un pallone ma davanti a Zaccagno spara alto. Altra occasione granata per Delpupo che in area riesce a trovare spazio sulla destra ma manda il pallone alto ben chiuso dalla difesa ospite, stanno alzando i ritmi i ragazzi di mister Canzi. Alta intensità dei granata, uno due tra Ianesi e Angori che crossa forte in area, i sardi si salvano in corner. Sul calcio d'angolo Zaccagno libera con i pugni. Il primo tempo finisce con un'ultima azione sprecata dalla Torres ma il Pontedera ha dominato nell'ultimo quarto d'ora.

Comincia la ripresa senza nessun cambio nei 22 in campo. Alla prima occasione per la Torres i sardi vanno in vantaggio, gli ospiti riconquistano palla sulla fascia destra e Mastinu crossa in mezzo per Scotto che di testa batte Vivoli. Risponde subito il Pontedera con Ianesi che rientra sul destro e spacca la traversa, granata anche sfortunati e mister Canzi opera i primi cambi. Granata ancora sfortunati su un cross dove cerca la deviazione Selleri, si scatena un flipper su cui i sardi si salvano fortunatamente. Raddoppia la Torres alla seconda occasione con Zambataro che insacca su un cross di altissima qualità di Scotto sul secondo palo, Pontedera punito oltre le proprie colpe.

Pontedera - Torres 0 a 2 (0 a 0)

Pontedera (3-4-2-1): Vivoli; Espeche, Calvani, Guidi; Perretta, Benedetti, Ignacchiti (11'st Lombardi), Angori; Benedetti, Ianesi; Selleri. A disp.: Lewis, Busi, Gagliardi, Martinelli, Pretato, Ambrosini, Marrone, Cerretti, Provenzano,Ganz. All.: Canzi.

Torres (3-4-2-1): Zaccagno; Siniega, Dametto, Antonelli; Zambataro, Masala, Giorico, Lora (12'st Liviero); Ruocco, Mastinu; Scotto (20'st Nunziatini). A disp.: Garau, Petriccione, Pinna, Goglino, Dieni, Mudadu, Del Giudice, Cester, Verduci. All.: Greco.

Arbitro: Milone di Taurianova. Assistenti Starnini di Viterbo e Bernasso di Milano. 4° ufficiale: Salvadori di Macerata.

Reti: 7'st Scotto, 17'st Zambataro.

Note: 1' di recupero. Ammonito Ignacchiti nel Pontedera e Zambataro nella Torres.