Serie C, LIVE Pontedera - Virtus Entella, segna su rigore Zamparo 30' 0 a 1

Nella quattordicesima giornata il Pontedera va alla ricerca dei tre punti per consolidare la propria posizione in zona playoff, la Virtus Entella invece vuole risollevarsi dopo una fase iniziale non buona. L'inizio del match è equlibrato, l'unica occasione è la traversa colpita da Benedetti dal vertice dell'area di rigore. Al 18' Nicastro riesce ad intercettare un cross di Angori e impegnare De Lucia in una parata a terra. Va in vantaggio la Virtus Entella con Zamparo su calcio di rigore procurato da Faggiolli atterrato un pò ingenuamente da Martinelli. Il Pontedera ha reagito monopolizzando, o quasi, il possesso ma i ragazzi di Canzi non sono ancora riusciti a creare occasioni pericolose dopo il gol degli ospiti.

Pontedera- Virtus Entella 0 a 1

Pontedera (3-4-2-1): Stancampiano; Calvani, Martinelli, Guidi; Perretta, Ignacchiti, Catanese, Angori; Benedetti, Ianesi; Nicastro. A disp. Lewis, Vivoli, Gagliardi, Pretato, Ambrosini, Marrone, Fossati, Paudice, Delpupo, Espeche, Delpupo. All.: Canzi.

Virtus Entella (3-5-2): De Lucia; Manzi, Sadiki, Bonini; Parodi, Corbari, Petermann, Mosti Di Mario; Faggioli, Zamparo. A disp. Paroni, Siaulys, Konteh, Tomaselli, Meazzi, Clemenza, Zappella, Tascone, Lipani, Reali, Lancini, Santini. All.: Gallo.

Arbitro: Francesco Zago di Conegliano. Assistenti Andreano e De Luca. IV ufficiale Aloise di Lodi.

Reti: 20'pt Zamparo (R).

Note: Ammoniti Benedetti nel Pontedera e Faggioli nella Virtus Entella.