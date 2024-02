Serie C, LIVE Rimini-Pontedera, Ianesi con un gran tiro a giro porta in vantaggio i granata, 40' 0 a 1

Dopo il minuto di silenzio per le vittime dell'incidente nel cantiere di Via Mariti di Firenze ha inizio il match. I granata cominciano controllando il pallone ma il Rimini pressa molto in alto, primo squillo di Ignacchiti dalla lunghissima distanza che guadagna un corner. Al 10' arriva il vantaggio del Pontedera: Benedetti con un gran cambio di gioco serve Ianesi al vertice sinistro dell'area di rigore, il numero 11 si accomoda la palla sul destro e lascia partire un gran tiro a giro, Colombi sfiora ma non basta. Il Rimini prova a reagire con dei tiri da fuori che non impensieriscono Vivoli. Al 20' pericoloso di testa Lepri che manda alto il primo corner del Rimini. Grandissima parata di Vivoli al 24' su Malagrida che di testa la aveva messa sotto la traversa. Sta salendo l'intensità dei romagnoli ma con il passare dei minuti alza il baricentro a sua volta il Pontedera, partita equilibrata negli ultimi minuti. Sfiora di nuovo il pari il Rimini con Lamesta che sfiora il gol in scivolata su un cross rasoterra di un niente.

Rimini - Pontedera 0 a 1

Rimini (4-3-3): Colombi; Megelaitis, Gorelli, Gigli, Semeraro; Delcarro, Langella, Lepri; Lamesta, Cernigoi, Malagrida. A disp.: Colombo, De Lucci, Quacquarelli, Gorelli, Delcarro, Semeraro, Ubaldi, Iacoponi, Rosini, Leoncini. All.: Troise.

Pontedera (3-4-2-1): Vivoli; Guidi, Calvani, Espeche; Angori, Ignacchiti, Lombardi, Perretta; Benedetti, Ianesi; Ganz. Lewis, Busi, Gagliardi, Martinelli, Pretato, Ambrosini, MArrone, Peli, Delpupo, Cerreti, Selleri, Provenzano, Salvadori. All.: Canzi.

Arbitro: Peletti di Crema, assistenti Cassano di Saronno e Rizzello di Casarano. 4° ufficiale: Grieco di Ascoli Piceno.

Reti: 10'pt Ianesi.