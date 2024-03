Serie C, LIVE Virtus Entella-Pontedera, Corbari porta in vantaggio i liguri ma risponde subito Ignacchiti, 48' 1 a 1

L'Entella muove il primo pallone dell'incontro, Petermann cerca di sorprendere Vivoli sul calcio d'inizio tirando dal dischetto di centrocampo ma il pallone finisce alto. Prima gara del Pontedera dopo l'addio di Navarra, uno dei soci della società in contrasto con la gestione tecnica, in settimana un comunicato dei granata ha comunque ribadito la fiducia verso l'allenatore. Primo squillo dei padroni di casa con un cross pericoloso mandato in corner da Vivoli che finisce in un nulla di fatto. Nei primi dieci minuti di fatto il Pontedera non è mai uscito dalla propria metà campo. Squillo granata alle soglie del 20', Benedetti cerca il primo palo da fuori mandando la sfera a lato di pochissimo. Risponde l'Entella: cross in mezzo, Montevago colpisce Vivoli in uscita, i padroni di casa segnano ma l'arbitro aveva già fischiato il fallo. Provvidenziale Vivoli che para con un gran riflesso il colpo di testa di Peterman, palla in angolo. Pesanti proteste di Montevago che in occasione di un cross si aggancia in area con un giocatore del Pontedera tanto da sfilarsi la maglia, il numero 4 ligure chiede il rigore ma l'arbitro non ha rilevato il fallo. Momento di difficoltà del Pontedera che non sta riuscendo ad uscire dalla propria metà campo. Alla fine arriva il meritato gol della Virtus Entella, al 33' c'è il quarto calcio d'angolo in favore degli ospiti che pesca sul secondo palo Corbari che di prima intenzione con l'interno la spedisce sotto la traversa. Pareggia subito il Pontedera al 36': cross in mezzo che finisce deviato su Selleri che non controlla bene, De Lucia esce troppo e allora c'è l'appoggio all'indietro per Perretta che viene murato, la palla arriva con un campanile a Ignacchiti che da fuori al volo trova un gran gol che supera ben 4 uomini disposti sulla linea di porta ligure. Partita momentaneamente ferma, è successo qualcosa nel settore del Pontedera ma non si riesce a capire, si ipotizza un malore. La partita è ripresa dopo alcuni minuti mentre si tira un sospiro di sollievo dato che non si tratta di un malore ma di un infortunio per una caduta, probabilmente dovuta all'esultanza per il gol, che ha richiesto l'arrivo dei soccorsi. Quando stanno per venire annunciati i 3 minuti, onestamente pochi, di recupero sfiora il vantaggio l'Entella con un tiro da fuori di Di Mario sugli sviluppi di un corner che finisce largo. Ancora un'occasione per i padroni di casa, Peterman rientra sul sinistro e Vivoli la manda in angolo, sugli sviluppi del corner i liguri ne ottengono un altro ma l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Molta più Virtus Entella che Pontedera, le poche occasioni granata però sono state molto pericolose.

Nella ripresa mister Canzi inserisce Delpupo al posto di Selleri per provare a cambiare qualcosa e soffrire meno del primo tempo.

Virtus Entella - Pontedera 1 a 1 (1 a 1)

Virtus Entella (3-5-2): De Lucia; Manzi, Bonini, Parodi; Zappella, Corbari, Petermann, Lipani, Di Mario; Giovannini, Montevago. A disp.: Paroni, Siaulys, Cecchini Muller, Granata, Vianni, Siatounis, Sadiki, Djabi Embalo, Ghio, Faggi, Santini. All.. Gallo.

Pontedera (3-4-2-1): Vivoli; Pretato, Martinelli, Guidi; Perretta, Ignacchiti, Lombardi, Angori; Benedetti, Ianesi; Selleri (1'st Delpupo). A disp.: Lewis, Busi, Gagliardi, Ambrosini, Peli, Espeche, Cerretti, Provenzano, Salvadori, Ganz. All.: Canzi.

Arbitro: Gauzolino di Torino. Assistenti Giudice di Frosinone e Tomasi di Lecce. 4° ufficiale: El Ella di Milano.

Reti: 33'pt Corbari (VE), 36'pt Ignacchiti (P).

Note: Ammonito Montevago nella Virtus Entella.