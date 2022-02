Il Pontedera vince il derby con la Lucchese. 2-1 in rimonta al "Porta Elisa"

Domenica da incorniciare per il Pontedera: i granata vincono 2-1 in rimonta il derby in casa della Lucchese, interrompono il digiuno di successi lontano dal "Mannucci" (l'ultimo risaleva al 13 novembre, 3-2 a Viterbo) e, complice la sconfitta della Carrarese, entrano in zona playoff. Primo tempo molto equilibrato al "Porta Elisa", con alcuni buoni spunti da una parte e dall'altra ma le due difese a farla da padrona fino a 5' dall'intervallo, quando la Lucchese passa in vantaggio con Collodel. Il Pontedera risponde nell'immediato rientro dall'intervallo: dopo una manciata di secondi Benedetti, su assist di Magnaghi, insacca alle spalle di Coletta per l'1-1. Sulle ali dell'entusiasmo gli uomini di Maraia alzano il baricentro e al 71' trovano il meritato 1-2 con Magnaghi: gol di pregevole fattura per il numero 9, in spaccata con palla all'angolino. Mutton spreca malamente a tu per tu con Coletta lasciando la Lucchese in vita e nel finale ci vuole un ottimo intervento di Melgrati per impedire al potente tiro di Visconti di infilarsi nel sacco. Il Pontedera tornerà in campo già mercoledì 23 febbraio per il secondo turno infrasettimanale di fila, in casa della Pistoiese.

Lucchese - Pontedera 1-2, il tabellino della partita

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Baldan, Bachini, Bellich, Corsinelli (19′ st Tumbarello); Visconti (45′ st Picchi), Minala (35′ st Gibilterra), Collodel; Belloni; Ubaldi, Babbi (35′ st Ruggiero). A disp.: Plai, Cucchietti, Nannini, Quirini, Frigerio, D’Ancona, Zanchetta, Brandi. All. Carbone.

PONTEDERA (3-5-2): Melgratti; Shiba, Espeche, Bakayoko; Perretta, Serena, Foglia (40′ st Marianelli), Catanese (28′ st Barba), Milani; Benedetti (28′ st Mutton), Magnaghi. A disp.: Sposito, Nicoli, Santarelli, Martini, Di Meo, Benericetti, Regoli, De Ioannon. All. Maraia.

Arbitro: Di Cicco di Lanciano, coad. da Agostino di Cinisello Balsamo e Pizzoni di Frattamaggiore

Reti: 40′ Collodel (L), 46' Benedetti (P), 71' Magnaghi (P)