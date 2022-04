Modena-Pontedera 4-0: i granata chiudono il campionato con una sconfitta netta

Troppa differenza, di organico e di motivazioni, tra Modena e Pontedera. Nell'ultima giornata di campionato i granata, già certi della matematica salvezza, perdono con un netto 4-0 in casa della capolista, obbligata a fare bottino pieno per assicurarsi la promozione diretta in Serie B. Il Modena la sblocca già all'11' con Tremolada, poi continua a spingere alla ricerca del raddoppio ma i primi 45' si concludono col vantaggio minimo. Ad inizio ripresa Scarsella, servito da Mancino, infila Melgrati con un colpo di testa che vale il raddoppio. Al 73' Silvestri, da calcio d'angolo, mette i tre punti in cassaforte, seguito dal gol del definitivo 4-0 ancora di Scarsella all'83'. Al triplice fischio del direttore di gara si scatena la festa degli emiliani. Per i granata si tratta dell'atto conclusivo di un finale di stagione da dimenticare con quattro pareggi e cinque sconfitte nelle ultime nove gare.

Modena - Pontedera 4-0, il tabellino della partita

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani (67′ Oukhadda), Silvestri, Pergreffi, Azzi; Scarsella, Gerli (84′ Di Paola), Armellino; Tremolada (67′ Magnino), Mosti (84′ Renzetti); Minesso (51′ Bonfanti). A disp.: Narciso, Piacentini, Baroni, Duca, Giovannini, Longo, Ogunseye. All.: Tesser.

PONTEDERA (3-5-2): Melgrati; Matteucci (72′ Shiba), Espeche, Bakayoko; Perretta, Catanese (53′ Mutton), Caponi, Barba, Regoli (72′ De Ioannon); Foglia, Magnaghi (72′ Mattioli). A disp.: Sposito, Nicoli, Di Meo, Marianelli, Serena, Benericetti, Benedetti. All.: Maraia.

Arbitro: Cascone di Nocera Inferiore

Reti: 11′ Tremolada, 48′ Scarsella, 73′ Silvestri, 83′ Scarsella

Note: ammoniti Pergreffi (M), Narciso (M)