Il Pontedera torna a muovere la classifica: 0-0 in casa dell'Aquila Montevarchi

Pari e patta tra Aquila Montevarchi e Pontedera nel match che per i locali segnava l'esordio stagionale nello stadio "Brilli Peri", mentre per i granata rappresentava l'opportunità di riscattarsi dopo la batosta con l'Ancona Matelica. Le due squadre hanno dato vita ad una gara molto equilibrata per tutti i 90', caratterizzata da pochissimi sussulti e da tante imprecisioni a livello tecnico da ambo le parti. Nella prima frazione di gioco più pericolosi gli ospiti: al 28' Mattioli non approfitta di un'errore di indecisione della retroguardia montevarchina, poi 2' più tardi Magnaghi, servito da Barba, conclude con un sinistro che termina a lato di poco. Nella ripresa spazio ai nuovi acquisti da una parte e dall'altra (Chiesa, Nannelli e Sorrentino per il Montevarchi; Foglia e Serena per il Pontedera), ma il canovaccio non cambia e si segnalano soltanto due tentativi di Barranca, su punizione e al termine di una bella azione corale. Un punto che permette al Pontedera di interrompere la serie di tre sconfitte consecutive e di mantenere invariato il vantaggio in classifica di tre punti sullo stesso Montevarchi. Appuntamento a mercoledì 2 febbraio con il turno infrasettimanale: al "Mannucci" arriva la Vis Pesaro.

Aquila Montevarchi - Pontedera 0-0, il tabellino della partita

Aquila Montevarchi: Giusti, Achy, Martinelli, Tozzuolo, Mercati, Amatucci, Gambale, Barranca, Boccadamo, Jallow, Intinacelli. A disp.: Rinaldi, Nannelli, Sorrentino, Lunghi, Chiesa, Carpani, Boiga. All.: Malotti.

Pontedera: Sposito, Milani, Shiba, Mattioli, Magnaghi, Barba, Catanese, Bakayoko, Espeche, Benedetti, Perretta. A disp.: Angeletti, Santarelli, Parodi, Foglia, Mutton, Di Meo, Marianelli, Serena, Benericetti, Matteucci, Regoli, De Ioannon. All.: Maraia.

Arbitro: Mucera di Palermo, coad. da Bertozzi di Cesena e Gavini di Aprilia