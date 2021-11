Olbia-Pontedera 2-0, l'allenatore Maraia: "Sconfitta immeritata, questa la miglior prestazione fuori casa"

Dopo tre vittorie consecutive contro Grosseto, Viterbese e Pescara, battuta d'arresto per il Pontedera, che cade 2-0 in casa dell'Olbia, con due gol subiti nei minuti di recupero. Al termine della partita il tecnico dei granata Ivan Maraia ha commentato così la prestazione dei suoi in terra sarda:

"È stata una sconfitta immeritata, in cui si sono pagate le uniche distrazioni. Per noi quello di Olbia è sempre stato un campo molto difficile, sofferto e invece oggi la squadra ha avuto un atteggiamento giusto e secondo me il risultato non ci sta perché all'avversario non è stato concesso praticamente niente. Veniamo via con una sconfitta che ci dispiace, che ci amareggia, però bisogna sempre e comunque accettare il risultato del campo. Due settimane fa a Viterbo abbiamo gioito nel finale, al contrario oggi ci è andata male: questo sono le regole del calcio che a volte rendono felici, altre rendono amareggiati. Oggi la squadra ha fatto una bellissima partita, sicuramente di quelle fuori casa la migliore e questo è un aspetto per noi molto importante. Mi sento di fare i complimenti ai ragazzi nonostante la sconfitta".

(fonte: pagina Facebook "U.S. Città di Pontedera")