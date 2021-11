Serie C, il Pontedera cade nel finale a Olbia. Si interrompe la striscia di vittorie consecutive

Trasferta sarda amara per il Pontedera, che perde 2-0 in casa dell'Olbia, subendo due gol nei 4' di recupero finali e vedendo così interrompersi la striscia di vittorie consecutive a 3 partite. Al "Nespoli" gara nel complesso equilibrata e molto combattuta tra le due squadre: nei primi 45' meglio i granata, che si fanno preferire sul piano del gioco e hanno le occasioni migliori con Benedetti e capitan Caponi, ma il portiere di casa Van der Want risponde presente; nella ripresa l'Olbia scende in campo con un piglio diverso e la gara scivola via con tanta guerra e poche emozioni fino agli istanti finali. Tra il 90' e il 94' viene decisa la partita: prima Ragatzu, sugli sviluppi di un corner battuto da Emerson, batte Angeletti in mischia per l'1-0 olbiese, poi, con i granata sbilanciati in avanti, Renault finalizza un contropiede condotto da Udoh fissando il punteggio sul 2-0 finale. Olbia adesso a 20 punti, ad una lunghezza proprio dal Pontedera, quest'ultimo chiamato a riscattarsi nel prossimo turno al "Mannucci" contro il Teramo.

Olbia - Pontedera, il tabellino della partita

Olbia - Pontedera

OLBIA: Van der Want, Pinna (76’ Palesi), Boccia, Emerson, Brignani, Travaglini (76’ Renault), Lella, Chierico (48’ La Rosa), Biancu (85’ Occhioni), Ragatzu, Udoh. A disp.: Tornaghi, Barone, Mancini, Pisano, G.Pinna, Belloni, Occhioni, Lapia, Sanna. All. Canzi.

PONTEDERA: Angeletti, Caponi, Magnaghi, Barba, Catanese, Bakayoko, Espeche, Benedetti (71’ Mattioli), Perretta (91’ Benericetti), Matteucci, Regoli (63’ Shiba). A disp.: Sposito, Santarelli, Parodi, Bardini, Marianelli, D’Antonio, De Ioannon. All. Maraia.

Arbitro: Petrella di Viterbo

Reti: 90' Ragatzu, 90'+3' Renault