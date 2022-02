Pontedera di misura in casa della Pistoiese. Granata in piena zona playoff

Il Pontedera espugna 1-0 il campo della Pistoiese nel recupero della ventiduesima giornata di Serie C girone B, centrando la seconda vittoria consecutiva e salendo a quota 36 punti, in piena zona playoff. Al "Melani" va in scena una prima frazione di gioco di marca locale sul piano del gioco, ma con pochissimi spunti da una parte e dall'altra. L'unico sussulto arriva allo scadere, quando Pertica impegna Melgrati con un colpo di testa da posizione ravvicinata. Nella ripresa la partita prosegue sul filo dell'equilibrio fino al 70', quando il Pontedera sblocca l'empasse con il gol del vantaggio: sugli sviluppi di un corner, la retroguardia di casa respinge sui piedi di Barba, che conclude dal limite dell'area nell'angolino. Il Pontedera chiude in crescendo, sfiorando il raddoppio con Benedetti. Domenica 27 febbraio granata al "Mannucci" contro il Cesena.

Pistoiese - Pontedera 0-1, il tabellino della partita

PISTOIESE: Seculin, Sottini, Marcucci, Castellano, Vano, Portanova, Martina, Moretti, Pertica, Mezzoni, Di Massimo. A disp.: Pozzi, Crespi, Nica, Florentine, Stiijepovic, Marino, Basani, Pinzauti, Di Matteo, D'Antoni, Seghi, Paolini. All.: Marco Alessandrini.

PONTEDERA: Melgrati, Milani, Foglia, Shiba, Mattioli, Barba, Mutton, Bakayoko, Serena, Espeche, Perretta. A disp.: Sposito, Santarelli, Martini, Magnaghi, Catanese, Di Meo, Marianelli, Benericetti, Benedetti, Regoli, De Ioannon, Cerrato. All.: Ivan Maraia.

Arbitro: D'Eusanio di Faenza, coad. da Barberis di Collegno e Romano di Isernia

Reti: 70' Barba