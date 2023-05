Il Pontedera saluta i playoff con onore: 1-1 beffardo a Gubbio

S'infrange al "Barbetti" di Gubbio, a pochi minuti dal termine, il proseguimento del sogno Serie B per il Pontedera. Ai granata, in virtù del peggior piazzamento nella stagione regolare rispetto agli umbri, non basta l'1-1 finale per aggiudicarsi il secondo turno dei playoff di Serie C girone B ed accedere alla fase nazionale. Un'eliminazione con onore per la formazione di Max Canzi, costretta a giocare in inferiorità numerica per l'intero secondo tempo.

I granata ripetono l'ottimo approccio del match contro il Rimini e passano in vantaggio già al 12'. E' ancora Nicastro a rompere il ghiaccio: il bomber pontederese si incarica di tirare un penalty procurato da Peli per fallo di Bonini e dagli undici metri fredda Di Gennaro con un mancino potente. La sfida procede in sostanziale equilibrio, con l'aggressività del Pontedera che non lascia sbocchi ai locali. Il Gubbio viene fuori solo a ridosso dell'intervallo. Siano sventa una splendida rovesciata di Spina, poi Redolfi si divora una ghiotta occasione sparando sopra la traversa dall'altezza del dischetto.

Nell'immediato rientro arriva l'episodio che condiziona l'incontro. Peli ferma Nicolao ed incappa nella seconda ammonizione, con conseguente espulsione. L'uomo in più agevola il Gubbio, che stabilisce un evidente predominio territoriale. Al 58' Siano è superlativo sul colpo di testa di Di Stefano, mentre pochi istanti più tardi il tentativo di Nicolao sfiora il palo. Il Pontedera rischia nuovamente sull'incornata di Vazquez, ma ha anche l'occasione per raddoppiare con Cioffi. La beffa si materializza all'87', quando Semeraro insacca sotto porta per l'1-1. Invano l'assalto granata nel recupero. La stagione termina qui, ma il Pontedera esce, meritatamente, tra gli applausi dei propri sostenitori.

Gubbio - Pontedera 1-1, il tabellino della partita

GUBBIO (3-4-2-1): Di Gennaro; Redolfi (74' Semeraro), Signorini, Bonini; Corsinelli (74' Morelli), Toscano (65' Rosaia), Bontà (65' Bulevardi), Nicolao (65' Arras); Spina, Di Stefano; Vazquez. A disp.: Greco, Meneghetti, Dutu, Tazzer, Vitale. All.: Braglia

PONTEDERA (3-4-1-2): Siano; Marcandalli (77' Shiba), Espeche, Martinelli; Peli, Ladinetti, Izzillo (77' Somma), Perretta; Catanese (46' Guidi); Ianesi (60' Cioffi), Nicastro (83' Mutton). A disp.: Stancampiano, Vivoli, Goncalves, Sosa, Di Bella, Bonfanti, Benedetti, De Ioannon, Markosian, Tripoli. All.: Canzi

Arbitro: Giordano di Novara

Reti: 12' rig. Nicastro, 87' Semeraro

Note: Espulsi per doppia ammonizione Peli al 47' e Redolfi dalla panchina al 91'. Ammoniti: Peli, Bonini, Espeche, Izzillo, Martinelli, Arras, Somma, Braglia