Playoff Serie C, Pontedera pronto per il secondo turno. Canzi: "A Gubbio per vincere: vogliamo andare avanti"

Doveva essere una serata magica e il Pontedera non ha deluso le aspettative. Battendo il Rimini in un "Mannucci" festante, i granata hanno staccato il pass per il secondo turno dei playoff di Serie C girone B. La gara esterna col Gubbio, in programma domenica 14 maggio, ore 15, al "Barbetti", varrà dunque l'accesso alla fase nazionale degli spareggi per la promozione in Serie B.

"Siamo molto soddisfatti - ha affermato mister Max Canzi in sala stampa - abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Ci aspettavamo un sistema di gioco completamente diverso da parte loro quindi abbiamo dovuto trovare delle contromisure. Siamo partiti molto bene, segnando due gol e creando diverse occasioni; il loro gol è stato abbastanza estemporaneo. Nel secondo tempo un minimo di sofferenza c'è stata ma credo sia stata una vittoria meritata".

Il Pontedera tornerà ad affrontare gli umbri a soli ventuno giorni dall'1-1 del "Mannucci" nell'ultima giornata della stagione regolare. Un pareggio decisivo, poiché grazie ad esso la formazione di Piero Braglia ha preceduto in classifica i pontederesi con il conseguente vantaggio del fattore campo e di due risultati su tre a disposizione.

"Siamo consapevoli che il Gubbio sia una squadra di ottimo livello - ha proseguito il tecnico - con loro ce la siamo sempre giocata e c'è grande rispetto da ambo le parti. Chiaramente noi andremo là per vincere e passare il turno, cercando di dare il massimo come sempre e sapendo che altrimenti siamo fuori. Ci piace giocare questi playoff e, un passo alla volta, vogliamo andare avanti il più possibile".

In casa Pontedera da valutare le condizioni di Martinelli e Nicastro, mentre il Gubbio dovrà sicuramente fare a meno di Arena e Portanova. Nel precedente stagionale al "Barbetti", datato 17 dicembre scorso, vittoria degli umbri per 1-0.