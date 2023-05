Il Pontedera vola sulle ali dell'entusiasmo: 2-1 al Rimini, continua il sogno Serie B

Al primo appuntamento con la storia il Pontedera non sbaglia. Al "Mannucci" i granata indossano l'abito da sera, piazzano un immediato uno-due al Rimini e conquistano, con una vittoria per 2-1, il passaggio al secondo turno dei playoff di Serie C girone B, dove affronteranno il Gubbio.

Come anticipato, è stato un avvio fulminante quello degli uomini di Canzi. Già al 4' Nicastro sblocca il punteggio su cross di Benedetti, poi, al 10', arriva anche il raddoppio: invito rasoterra di Ladinetti, velo di Nicastro e Cioffi insacca alle spalle di Zaccagno. Il Rimini, al quale serve necessariamente la vittoria per poter accedere alla fase successiva, sembra accusare il colpo ma poco oltre la mezz'ora un acuto dell'ex Santini, servito da Tonelli, riapre i giochi.

Il Pontedera mantiene comunque il controllo del match e sfiora in un paio di occasioni la terza rete. Poi, al 70', brivido improvviso per Siano sul tocco di Tanasa, ma la traversa salva i granata. Sull'altro fronte Zaccagno si supera sulla zuccata di Ladinetti al 78'. I romagnoli chiudono in dieci per l'espulsione (doppio giallo) di Santini. Domenica 14 maggio il Pontedera sarà di scena a Gubbio per una partita che, in caso di vittoria, regalerebbe sia il pass per la fase nazionale che l'ennesima grande emozione di una stagione memorabile.

Pontedera - Rimini 2-1, il tabellino della partita

PONTEDERA: Siano; Marcandalli, Espeche, Martinelli (46' Shiba); Peli (88' Izzillo), Ladinetti, Catanese, Perretta; Benedetti (75' Guidi); Cioffi (69' Ianesi), Nicastro (75' Mutton). A disp.: Stancampiano, Vivoli, Somma, Bonfanti, Di Bella, Gonçalves, Tripoli, Markosian, De Ioannon, Sosa. All.: Canzi

RIMINI: Zaccagno; Tofanari, Gigli (73' Allievi), Panelli (64' Laverone); Biondi, Tanasa, Sandri (64' Pasa) , Piscitella; Gabbianelli (73' Vano), Tonelli (54' Delcarro); Santini. A disp.: Galeotti, Pietrangeli, Regini, Haveri, Rossetti Matteo; Rossetti Mattia, Mencagli, Rosso, Accursi. All.: Gaburro

Arbitro: Sfira di Pordenone

Reti: 4' Nicastro, 10' Cioffi, 34' Santini