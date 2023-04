Slittano i playoff di Serie C: Siena deferito, il Pontedera attende l'avversario

La notizia era nell'aria da giorni e nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 27 aprile, è arrivata l'ufficialità. A seguito del deferimento del Siena, il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha deciso per lo spostamento dell'inizio dei playoff di Serie C dalla data originaria, domenica 30 aprile, a giovedì 11 maggio.

Il Pontedera, dunque, farà il proprio debutto negli spareggi per la promozione in Serie B tra più di due settimane. Regna ancora l'incertezza sull'avversario, legata al rischio di un'ulteriore penalizzazione del Siena (avversario dei granata designato dal campo) che permetterebbe alla Recanatese di entrare nei playoff, facendo scalare al nono posto il Rimini. In tal caso sarebbero i romagnoli a far visita al "Mannucci", con il Pontedera che conterebbe comunque su due risultati su tre per il passaggio al secondo turno. La decisione del Tribunale federale nazionale circa il club senese, accusato di mancato versamento di alcune ritenute Irpef ed altrettanti contributi Inps, è attesa per l'8 maggio.

Questa la nota ufficiale della Lega Pro: "Il Consiglio Direttivo della Lega Pro informato oggi del deferimento da parte della Procura Federale a carico dell’ACR Siena 1904 e della conseguente fissazione dell’udienza da parte del Tribunale Federale Nazionale all’8 maggio 2023, ha ritenuto doveroso, nel rispetto delle decisioni della Giustizia Sportiva e a tutela delle sue associate, posporre l’inizio delle partite di playoff 2022/23 in data 11 maggio 2023. Il Consiglio Direttivo della Lega Pro, che si è trovato nella condizione di dover assumere questa decisione, ha deciso di costituirsi in giudizio insieme a tutte le sue associate a tutela dell’immagine e della credibilità delle stesse. Il Consiglio Direttivo confida nella comprensione dei club coinvolti e dei rispettivi tifosi".

Il nuovo calendario

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno - Gara unica GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2023

2° Turno - Gara unica DOMENICA 14 MAGGIO 2023

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno - Gara di Andata GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2023

1° Turno - Gara di Ritorno LUNEDÌ 22 MAGGIO 2023

2° Turno - Gara di Andata SABATO 27 MAGGIO 2023

2° Turno - Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2023

FINAL FOUR

Semifinali - Gara di Andata DOMENICA 04 GIUGNO 2023

Semifinali - Gara di Ritorno GIOVEDÌ 08 GIUGNO 2023

Finale - Gara di Andata MARTEDÌ 13 GIUGNO 2023

Finale - Gara di Ritorno DOMENICA 18 GIUGNO 2023