Pontedera-Alessandria 2-0, Canzi: "Dedichiamo questa vittoria al presidente Gradassi"

Una vittoria per il proprio presidente. È andato a Piero Gradassi, reduce da un intervento chirurgico (riuscito perfettamente), il primo pensiero di Massimiliano Canzi e di tutto il gruppo squadra del Pontedera dopo il successo di sabato contro l'Alessandria. "Dedichiamo la vittoria al nostro presidente - esordisce il tecnico pontederese nel dopo gara - nella speranza che possa rimettersi al più presto e tornare allo stadio".

Sul campo i granata hanno conquistato la loro prima vittoria nel 2023, imponendosi sugli avversari grazie alle reti dei nuovi arrivati Ianesi e Peli. "Abbiamo fatto un primo tempo quasi perfetto, mantenendo il pallino del gioco e concedendo poco - analizza la gara Canzi - una grande giocata di Ianesi ci ha permesso di chiudere il primo tempo meritatamente in vantaggio. Siamo riusciti a raddoppiare concretizzando finalmente una palla inattiva. Dopo il 2-0 c'è stata una fase in cui i ragazzi non mi sono piaciuti, andando in risparmio energetico, ma è anche vero che non si può pretendere di andare a 200 all'ora per tutta la partita".

Soddisfatto anche il vice Daniele Zini: "Complimenti ai ragazzi ed al gruppo di lavoro del Pontedera nel suo intero. Gennaio non è stato un mese semplice: dal punto di vista dei risultati siamo stati un po' sfortunati. Due nuovi acquisti oggi sono andato a segno e questo significa che tutte le componenti della società hanno lavorato nella maniera giusta. Ci tenevamo a fare bene per noi, per i tifosi e per il presidente. Il primo obiettivo dei 40 punti lo abbiamo raggiunto a febbraio, adesso abbiamo la possibilità di costruire qualcosa di straordinario fino alla fine".