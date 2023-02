Il Pontedera regola 2-0 l'Alessandria. Decisivi i nuovi Ianesi e Peli

Serie C

Le reti di due colpi del mercato invernale trascinano il Pontedera alla prima vittoria del 2023: 2-0 al Mannucci contro l'Alessandria. I granata approcciano bene al match ed impongono il proprio predominio territoriale, al quale fanno seguito un paio di buone occasioni sventate da Marietta. Il gol che apre le marcature arriva a due minuti dall'intervallo, grazie ad uno splendido spunto di Ianesi, che riceve palla dalle retrovie, elude l'intervento della retroguardia piemontese e batte l'estremo difensore avversario con un tiro ad incrociare. Alla terza presenza (la prima da titolare) si sblocca l'attaccante scuola Udinese. Il Pontedera mette i tre punti in cassaforte già ad inizio ripresa con Peli (prelevato dal Novara martedì), abile a finalizzare uno schema da calcio di punizione innescato da Catanese. Alessandria mai veramente pericolosa dalle parti di Stancampiano. Gli uomini di Canzi salgono al sesto posto in classifica, con una gara da recuperare. Domenica prossima, ancora in casa, sarà derby Pontedera-Carrarese.

Pontedera - Alessandria 2-0, il tabellino della partita

PONTEDERA (3-5-2): Stancampiano; Marcandalli, Espeche, Martinelli; Peli (63' Benedetti), Catanese (83' Shiba), Guidi (59' Somma), Ladinetti, Perretta (83' Bonfanti); Nicastro, Ianesi (83' Cioffi). A disp.: Vivoli, Tonelli, Goncalves, Mutton, Sosa, Di Bella, Casadidio, De Ioannon, Markosian, Tripoli. All.: Canzi

ALESSANDRIA (4-2-3-1): Marietta; Baldi, Sabbione (64' Martignago), Sini, G.Renault (81' C.Renault); Nichetti (81' Mionic), Guidetti; Lamesta (62' Gazoul), Nunzella, Galeandro; Cori (62' Sylla). A disp.: Dyzeni, Liverani, Checchi, Perseu, Ghiozzi, Ventre. All.: Rebuffi

Arbitro: Pezzopane de L’Aquila

Reti: 43’ Ianesi, 52' Peli

Ammoniti: Guidi, Martinelli, Bonfanti