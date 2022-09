Pontedera-Ancona 2-2, Catalano: "Grande reazione, avremmo potuto anche vincerla"

Al termine del match di ieri pareggiato 2-2 contro l'Ancona (la cronaca e il tabellino), l'allenatore del Pontedera Pasquale Catalano è intervenuto in sala stampa commentando la prestazione dei granata. Ecco le sue dichiarazioni:

"Partire e dopo due minuti subire gol contro una squadra forte dà una bella botta a livello emotivo. Per di più alla prima in casa, essendo una squadra molto giovane, un po' d'ansia ci sta. All'intervallo ci siamo detti di provarci perché basta un episodio a riaprire le partite e tutto sommato credo che nel secondo tempo abbiamo avuto anche le occasioni per vincerla. Sarebbe stata l'apoteosi, ma è giusto dar merito all'Ancona che ha fatto una buona partita. Passando subito in vantaggio la partita si era incanalata bene per una squadra forte ed esperta come loro. Sono bravi in aggressione ed organizzati, come sapevamo; più bravi a subire che a fare la partita. Noi abbiamo fatto più fatica del solito a giocare. Mi è piaciuto molto l'atteggiamento e la reazione della squadra nella ripresa".