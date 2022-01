Il Pontedera crolla sotto i colpi dell'Ancona Matelica: 0-5 al "Mannucci"

Comincia nel peggiore dei modi il nuovo anno del Pontedera: al "Mannucci" l'Ancona Matelica schianta 5-0 i granata, al termine di una gara inevitabilmente condizionata dai due gol ospiti in avvio, ma che ha visto la formazione di Maraia rimanere in partita fino a 22' dal termine, fermata da uno strepitoso Vitali.

Pronti-via e dopo neanche un giro d'orologio l'Ancona Matelica passa in vantaggio: sugli sviluppi di una palla in profondità, la difesa granata si fa cogliere impreparata, permettendo a Faggioli di andare al tiro e infilare un non impeccabile Sposito. Al 14' il raddoppio dei marchigiani: Sereni si avventa su un cross dalla destra e insacca di controbalzo. L'uno-due mette la gara in discesa per l'Ancona Matelica, ma il Pontedera non demorde e comincia ad attaccare a testa bassa per tutto il resto del primo tempo, trovando sulla propria strada un Vitali superlativo in numerose occasioni.

Al rientro dall'intervallo il copione sembra il solito, con il Pontedera a fare la partita e l'Ancona Matelica chiuso e pronto a ripartire. Poi, al terzo affondo della partita, arriva il terzo gol degli ospiti: Espeche perde malamente palla sulla trequarti e Moretti piazza all'angolino basso alla sinistra di Sposito. Il Pontedera risponde al 60' con una gran conclusione in acrobazia di Milani, ma Vitali è insuperabile, poi al 68' arriva la quarta rete dell'Ancona Matelica, grazie ad una pregevole spaccata di Moretti. Il finale diventa una pura formalità per i marchigiani, che fissano il punteggio sullo 0-5 finale con un assolo di Iannoni.

Pontedera - Ancona Matelica, il tabellino della partita

Pontedera - Ancona Matelica 0-5

PONTEDERA (3-5-2): Sposito; Matteucci, Espeche, Bakayoko; Regoli, Perretta, Benedetti, Catanese, Milani; Mutton, Magnaghi. A disp. Angeletti, Nicoli, Santarelli, Parodi, De Ioannon, Marianelli, Benedetti, De Carlo, Benericetti, Mattioli. All. Maraia.

ANCONA MATELICA (4-3-3): Vitali; Tofanari, Bianconi, Iotti, Di Renzo; Del Carro, Papa, Iannoni; Sereni, Faggioli, Moretti. A disp. Canullo, Avella, Farabegoli, Noce, Masetti, Maurizii, Palesi, D'Eramo, Del Sole, Ruani, Rolfini, Vrioni. All. Colavitto.

Arbitro: Bonacina di Bergamo, coad. da Zandonà di Portogruaro e Pasqualetto di Aprilia

Reti: 1' Faggioli, 14' Sereni, 48' Moretti, 68' Moretti, 82' Iannoni