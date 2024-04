Serie C, il Pontedera riceve l'Ancona, servono tre punti per mantenere la zona playoff, 72' 1 a 0

Partiti! Muove il primo pallone l'Ancona, oggi in maglia azzurra mentre i padroni di casa con la tradizionale maglia granata. Gli ospiti cominciano forte e guadagnano un calcio d'angolo dopo 40 secondi, fallo in attacco e palla ai padroni di casa. Il Pontedera prova ad ingranare e occupa stabilmente la metà campo dell'Ancona da diversi minuti. Angori porta avanti il Pontedera: cross di Perretta che pesca sul secondo palo Angori che con un gran sinistro al volo sul palo lontano batte Perucchini. L'Ancona prova a reagire mettendo in area diversi cross pericolosi ma senza impensierire Vivoli. Fase della partita questa intorno al 15', giocata a ritmi bassi con molti lanci lunghi. Occasione Ianesi: Espeche lancia lungo per il numero 11 che viene murato all'ultimo in calcio d'angolo, poi libera la difesa marchigiana. Prima occasione per l'Ancona al 26', punizione dalla tre quarti battuta in mezzo da Paolucci, Pasini colpisce di testa ma Vivoli para. Sta salendo il ritmo dell'Ancona che si sta facendo sentire di più in attacco. Grandissima palla al 40' di Delpupo per Ianesi in area, il numero 11 non ci arriva per un soffio. Dopo un angolo per i granata dove Perucchini blocca sicuro il cross, terminano i due minuti di recupero assegnati da Rinaldi di Bassano del Grappa, formazioni negli spogliatoi sull'uno a zero, decide per ora Angori.

La ripresa si apre con un calcio di punizione pericoloso battuto da Giampaolo, appena subentrato al posto di Energe, che cerca il palo di Vivoli che para, Cella arriva per il tap-in ma ancora Vivoli compie un vero e proprio miracolo. Ancora un'occasione per l'Ancona con Basso che si gira e manda a lato di poco, pochi secondi dopo Vivoli in uscita anticipa ancora Basso. Inizio molto intenso dell'Ancona, Pontedera in difficoltà in questi minuti. I granata hanno superato il brutto momento all'inizio della ripresa e adesso, intorno al 60', è riuscito ad alleggerire la pressione. Pontedera che mantiene il controllo del pallone e abbassa i ritmi ma non è ancora riuscito ad impensierire Perucchini nella ripresa, la forza mentale dell'Ancona alla ricerca del pari sembra essersi esaurita al momento.

Pontedera - Ancona 1 a 0 (1 a 0)

Pontedera (3-4-2-1): Vivoli; Calvani, Martinelli (19'st Guidi), Espeche; Perretta, Ignacchiti, Benedetti, Angori; Ianesi (19'st Peli), Delpupo; Ganz. A disp.: Lewis, Busi, Gagliardi, Pretato, Ambrosini, Lombardi, Cerretti, Selleri, Provenzano, Salvadori. All.: Canzi.

Ancona (3-5-2): Perucchini; Cella, Pasini, Mondonico; Clemente, Basso, Gatto, Paolucci, Agyemang; Spagnoli, Energe (1'st Giampaolo). A disp.: Vitali, Testagrossa, Martina, Marenco, D'Eramo, Radicchio, Barnabà, Votgiatzidis, Moretti, Saco. All.: Boscaglia.

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa. Assistenti Dell'Arciprete e Romano. 4° ufficiale: Cirnoaga di Tivoli.

Reti: 7'pt Angori.

Note: 2' di recupero. Ammoniti Perretta nel Pontedera e Paolucci e Gatto nell'Ancona.