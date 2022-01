Pontedera, il nuovo portiere è l'ex Imolese Melgrati. Saluta Parodi

Serie C

Serie C Girone B

Pontedera attivo anche nell'ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato: dopo gli arrivi di Foglia, Serena e Martini, la società Granata ha acquisito a titolo definitivo le prestazioni del portiere classe '94 Riccardo Melgrati, in arrivo dall'Imolese. Il nuovo estremo difensore del Pontedera vanta nel proprio curriculum esperienze nelle formazioni Primavera di Inter e Cesena, mentre a livello di Prima squadra ha vestito le maglie di Como, Sudtirol, Pro Vercelli, Prato, Siena, Arezzo e, appunto, Imolese, oltre ad una stagione in terza serie spagnola all'AE Prat. Nel contempo, saluta Pontedera il laterale classe 2001 Stefano Parodi, ceduto in prestito alla Fermana.