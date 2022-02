Il Pontedera ritrova il suo capitano: via libera per il ritorno in campo di Caponi

"L’U.S Città di Pontedera comunica che a seguito degli accertamenti eseguiti nelle ultime settimane, il calciatore Andrea Caponi ha ottenuto l’idoneità sportiva “return to play” e potrà tornare in campo! Bentornato!". Con questo messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook, il Pontedera ha ufficializzato il ritorno in campo del Capitano, costretto fermarsi sul finire di gennaio a causa di alcune complicazioni post Covid-19. Una bellissima notizia per i granata e per l'esperto centrocampista, che potrà così continuare a giocare a calcio.