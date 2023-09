Serie C, all'intervallo il Pontedera è sotto 0 a 1 contro il Cesena (Fine 1°T, in aggiornamento)

Nei primi minuti di gioco gli ospiti provano subito a rendersi pericolosi e il Pontedera costretto a ripiegare si fa sentire dalle parti di Pisseri solo con l’inserimento di Catanese. Poco dopo al 10’ l’approccio dei bianconeri è premiato con il gol: rimessa lunga di Donnarumma, Espeche di testa ci arriva per primo ma Adamo intercetta il pallone e dalla linea di fondo all’interno dell’area serve all’indietro per il tunisino Hraiech che non sbaglia il rigore in movimento con un bel rasoterra a fil di palo dove Lewis non può arrivare. Il Cesena continua ad insistere ma non riesce più ad impensierire Lewis, così col passare dei minuti il Pontedera attraverso la manovra riesce ad alzare il baricentro e servire dei palloni pericolosi ma che non si trasformano in occasioni da gol, forse per la troppa fretta che accusano gli uomini di Canzi il quale cerca di riportare la calma e l’ordine tattico tra i suoi. Nel finale della prima frazione l’intensità di gioco va a scemare e il primo tempo si chiude 0 a 1 in favore del Cesena che punisce i granata nell’unica chiara occasione avuta.

U.S Città di Pontedera – Cesena FC (0 a 1)

U.S. Città di Pontedera (3-4-2-1): Lewis; Calvani, Espeche, Martinelli; Perretta, Benedetti, Catanese, Angori; Ianesi, Delpupo; Nicastro. A disp.: Stancampiano, Vivoli, Gagliardi, Pretato, Ambrosini, Fossati, Paudice, Ignacchiti, Provenzano, Maiello, Salvadori. All.: Canzi.

Cesena FC (3-4-1-2): Pisseri; Ciofi, Prestia, Silvestri; Donnarumma, De Rose, Varone, Adamo; Hraiech; Corazza, Ognuseye. A disp.: Siano, Bagli, Pitti, Chiarello, Bumbu, Shpendi, Kargbo, Berti, Pierozzi, David, Giovannini, Francesconi, Pieraccini. All.: Toscano.

Arbitra: De Angeli di Milano, assistenti Starnini di Viterbo e Fumarulo di Barletta, quarto ufficiale Spina di Barletta.

Reti: 10’ pt Hraiech.

Note: 1’ di recupero. Ammoniti Prestia nel Cesena e Delpupo nel Pontedera.