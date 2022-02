Il Pontedera schianta il Cesena 2-0. Settimana perfetta per i granata

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Pontedera

Si conclude in festa la settimana perfetta del Pontedera. Al "Mannucci" i granata, reduci dalle vittorie con Lucchese domenica e Pistoiese mercoledì, battono 2-0 il quotatissimo Cesena (terzo in classifica) nel giorno del ritorno a disposizione del capitano Andrea Caponi.

Al 14' il vantaggio del Pontedera: sugli sviluppi di un lancio dalle retrovie, Magnaghi fa un gran lavoro di sponda per l'accorrente Milani, che di sinistro all'altezza del dischetto infila Nardi. Gli ospiti accusano il colpo e 2' più tardi Magnaghi e Benedetti, in successione, costringono agli straordinari il portiere romagnolo. Col passare dei minuti il Cesena prende in mano il pallino del gioco, andando però a scontrarsi contro un Pontedera molto compatto. Da segnalare soltanto un colpo di testa di Missiroli.

Nel secondo tempo la partita si stabilizza su ritmi più bassi, senza che una delle due squadre prevalga. Intorno alla metà di frazione, quando i più si aspetterebbero un Cesena all'attacco alla ricerca del pari, a salire di giri è il Pontedera, insidioso con un tiro al giro di Foglia fuori di un soffio. A 6' dal termine i granata chiudono i conti: a compimento di una ripartenza condotta da Catanese, Barba supera Nardi. Nel finale la retroguardia di casa resiste senza affanni alle offensive bianconere. Domenica prossima, 6 marzo, Pontedera in campo in casa della Reggiana.

Pontedera - Cesena 2-0, il tabellino della partita

PONTEDERA (3-5-2): Sposito; Perretta, Espeche, Bakayoko; Milani, Catanese, Foglia, Barba, Regoli (66' Serena); Benedetti (78' Mutton), Magnaghi. A disp.: Nicoli, Santarelli, Martini, Mattioli, Caponi, Di Meo, Marianelli, De Ioannon, Del Carlo, Cerrato. All.: Ivan Maraia.

CESENA (4-3-2-1): Nardi; Candela, Pogliano, Ciofi (68' Frieser), Favale (80' Shpendi); Steffè, Missiroli (43′ Brambilla), Ardizzone (68' Berti); Bortolussi, Pierini; Pittarello (46' Caturano). A disp.: Benedettini, Bizzini, Gonnelli, Calderoni, Lepri, Ilari, Shpendi. All.: William Viali.

Arbitro: Perri di Roma 1, coad. da Fratello di Latina e Picciché di Trapani

Reti: 13' Milani, 84' Barba