Serie C, Coppa Disciplina: il Pontedera terzo del girone B

Il Pontedera si conferma una delle squadre più corrette dell'intero campionato di Serie C. Dopo aver vinto la Coppa Disciplina 2020/21, la società granata si è piazzata al sesto posto generale (terzo nel girone B) nella speciale classifica elaborata dal giudice sportivo della categoria in base ad ammonizioni, espulsioni, squalifiche e sanzioni varie subìte nel corso dell'annata calcistica conclusa circa due mesi fa. Il Pontedera ha maturato un punteggio di 22.40, preceduto nel proprio girone soltanto dall'Aquila Montevarchi con 17.50 e dalla Virtus Entella con 17.75. Sempre considerando il solo girone B, maglia nera per la Lucchese (94.85).