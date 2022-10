Serie C

Serie C Girone B

Pasquale Catalano non è più l'allenatore del Pontedera. Come riporta iltirreno.it, è risultata dunque fatale per il tecnico pugliese la sconfitta di ieri contro il Siena, arrivata dopo quattro pareggi ed una sconfitta nelle prime cinque giornate di campionato. Nelle prossime ore la società granata annuncerà il nome della nuova guida tecnica.