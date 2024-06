Serie C, Pontedera: ufficiale, rinnovati i contratti del capitano Marcos Espeche e di Martinelli e Cerretti

Riconferme in casa Pontedera per quanto riguarda la difesa, la società infatti ha rinnovati i contratti di capitan Marcos Espeche, del difensore Riccardo Martinelli e del terzino/quinto di centrocampo Cristian Cerretti per la stagione 2024/25, dei giocatori che hanno ben figurato in quest'ultima stagione e che saranno dei pilastri da cui ripartire.

Di seguito i comunicati ufficiali della società, nell'ordine, per Espeche, Martinelli e Cerretti:

"L'US Città di Pontedera comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Marcos Espeche per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2025.

Il difensore e capitano granata vestirà la maglia del Pontedera, con la quale ha superato l'importante traguardo delle 100 presenze, per il quarto anno di fila.

"Avevo tanta voglia di fare un ulteriore anno, al di là dell'età - ha commentato Marcos - ho voglia di lavorare e di mettermi in discussione. La sfida si fa sempre più ardua: ripetersi e migliorare è ancora più difficile ma è una motivazione per tutta la squadra, non solo per me. Fa piacere essere da tanti anni qui, significa che il lavoro paga".

Orgogliosi di averti ancora con noi Capitano"

"L'US Città di Pontedera comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Riccardo Martinelli per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2025. Il difensore indosserà la maglia granata per il terzo anno consecutivo.

"Mi ha spinto a restare la voglia di continuare il percorso intrapreso due anni fa insieme alla società - le parole di Riccardo alla firma - mi sento responsabilizzato nella gestione del gruppo e questo mi piace. Sarebbe bello replicare e anche migliorare i risultati sportivi delle ultime due stagioni"."

"L'US Città di Pontedera comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Cristian Cerretti per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2025. L'esterno difensivo disputerà la sua seconda stagione in granata.

"Non ho avuto il minimo dubbio sul fatto di rimanere qui - ha affermato Cristian - ho trovato una società solida, un gruppo che mi ha sempre aiutato anche nei momenti di difficoltà e mi sono trovato bene sotto ogni punto di vista. Spero che sarà una grande stagione".

Felici di proseguire insieme"