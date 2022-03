Pontedera-Fermana 1-2: prova opaca dei granata

Dopo il 2-0 subìto in casa della Reggiana il Pontedera incappa in un altro passo falso, stavolta ben più inaspettato, al "Mannucci" contro la Fermana quintultima. Avvio sprint dei marchigiani, che sbloccano il punteggio dopo soli 3' grazie al colpo di testa di Tassi. La reazione dei granata non arriva e nel resto del primo tempo da segnalare solo tanto gioco a centrocampo. Nella ripresa il Pontedera alza il baricentro e al 66' trova il gol del pareggio con Mutton. Una rete illusoria, in quanto dopo appena 2' Pannitteri infila Melgrati con un tiro dal limite dell'area, riportando avanti la Fermana. La squadra di Maraia prova invano a spingere nel finale. Martedì 15 marzo turno infrasettimanale Grosseto-Pontedera.

Pontedera - Fermana 1-2, il tabellino della partita

PONTEDERA (3-5-2): Melgrati; Perretta (74' Regoli), Shiba, Bakayoko; Serena (82' Mattioli), Benedetti, Foglia (74' Caponi), Barba, Milani; Mutton, Magnaghi (82' Benericetti). A disp.: Sposito, Nicoli, Martini, Di Meo, Marianelli, Espeche, Matteucci, De Ioannon. All.: Maraia.

FERMANA (4-3-2-1): Ginestra; Rodio, Rossoni (70' Spedalieri), Blondett, Scrosta; Graziano, Capece (83' Sangiorgi), Sperotto; Pannitteri (83' Kyeremateng), Marchi; Tassi (62' Urbinati). A disp.: Moschin, Bugaro, Giannò, Pistolesi, Molinaro, Simonelli. All.: Riolfo

Arbitro: Zanotti di Rimini

Reti: 3’ Tassi (F), 66' Mutton (P), 68' Pannitteri (F)