Pontedera, rendimento da "big" sotto la guida di Max Canzi

Un mese e mezzo, otto gare di campionato, diciassette punti in tasca: il Pontedera è la squadra del momento in Serie C girone B. Un cambio di marcia repentino da parte dei granata rispetto ai quattro punti raccolti nelle sei partite iniziali, coinciso con l'avvicendamento in panchina di Massimiliano Canzi al posto di Pasquale Catalano. Con il tecnico ex Olbia alla guida, il Pontedera ha conquistato cinque vittorie, due pareggi ed una sconfitta (contro la Carrarese), mettendo a referto un bottino da "big", migliore di quello ottenuto dalla capolista Reggiana prendendo in esame le stesse giornate (quindici punti). I granata, capaci di subire solo due reti negli ultimi sei incontri (cinque negli ultimi otto), hanno scalato la classifica fino all'attuale undicesimo posto, a pari punti con la Lucchese, rientrando nel novero di squadre (dalla prima all'undicesima posizione, appunto) raccolte in soli sette punti ed allungando a nove lunghezze il margine di vantaggio sulla zona playout.

A fare della truppa di Canzi una felice scoperta, però, non sono solo i risultati, ma anche la personalità, la compattezza e la qualità del gioco. Aspetti che non sono mancati neanche nell'ultimo match disputato e vinto, domenica scorsa con il Fiorenzuola, come fa notare lo stesso tecnico granata nel post-partita: "Nel secondo tempo, nonostante fossimo in vantaggio, abbiamo tenuto il pallino del gioco - ha dichiarato Canzi - Loro hanno colpito un palo su una ripartenza, ma noi abbiamo avuto tre/quattro palle gol nitide che avremmo dovuto assolutametre sfruttare meglio per evitare il loro forcing finale. Abbiamo fatto un grandissimo risultato contro una squadra forte, che gioca un calcio tra i migliori del girone. Siamo stati bravi a non permettere loro di giocare sui duelli come avrebbero voluto". Ecco, una maggior concretezza sotto porta: uno step ulteriore da perseguire per un Pontedera che è già tornato a far sognare.