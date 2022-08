Pontedera, è Nicastro l'atteso rinforzo in attacco

Il dado è tratto: porta il nome di Francesco Nicastro l'atteso colpo in attacco del Pontedera. Un acquisto che aggiunge esperienza e gol alla rosa granata, alla ricerca di un "over" come riferimento offensivo dopo l'addio di Simone Magnaghi, assoluto protagonista nella scorsa stagione. Nicastro, classe 1991, vanta oltre 350 presenza tra i professionisti e più di 100 gol all'attivo, vestendo maglie importanti come quelle di Rimini, Juve Stabia, Perugia, Foggia, Ternana e, negli ultimi due anni, Padova. L'attaccante ha firmato un contratto annuale ed è già a disposizione di mister Catalano.