Pontedera in stand-by, Bargagna: "Giorni di riflessione per la proprietà. Il futuro è garantito"

Sono giorni delicati in casa del Pontedera. Nelle settimane successive all'onorevole uscita di scena dal secondo turno dei playoff per la Serie B contro il Gubbio, diverse voci riguardanti una possibile nuova composizione societaria hanno interessato il club granata. Andrea Bargagna, direttore organizzativo del Pontedera, ha fatto chiarezza sul momento dalle colonne de La Nazione:

"Quelli appena trascorsi sono stati giorni di riflessione da parte della proprietà circa la valutazione di nuovi ingressi nella compagine societaria. Nei soci la certezza di aver effettuato un percorso dove la passione, la determinazione, la dedizione e gli importanti sforzi economici profusi negli anni, hanno permesso alla società granata di perseguire ed ottenere risultati anche solo inimmaginabili per molte altre compagni di pari importanza. Per il bene della società e per garantirne una continua crescita i vecchi soci sono certamente pronti a valutare e ad accogliere offerte che possono giungere da possibili nuovi soci e/o investitori, così come credo che qualcuno di loro sia pronto a farsi da parte qualora queste offerte possano rappresentare il meglio per il futuro di questa società".

"Oggi però - ha chiosato Bargagna - la società granata e l’amministrazione comunale, sempre attenta alle vicissitudini della squadra della propria città, debbono essere lasciate tranquille di perseguire le strade più opportune: certamente sarà garantito un futuro al Pontedera".

Nel mentre, tutto tace sul fronte mercato. In attesa dei primi movimenti in entrata e in uscita in vista della stagione 2023/24, quel che è certo è che il Pontedera ripartirà dal ds Zocchi e da mister Canzi, oltre ai già confermati Espeche, Martinelli, Nicastro e Perretta.