Pontedera, Canzi: "Atteggiamento da squadra vera. Chiudiamo bene l'anno e poi pensiamo ai playoff"

Quattro reti (a zero) rifilate alla Fermana e quarta vittoria in tasca nelle ultime cinque gare. Il Pontedera viaggia a ritmi spediti e domenica 23 aprile, calcio d'inizio ore 14.30 al "Mannucci", cercherà di ripetersi contro il Gubbio per presentarsi ai playoff da quinto classificato nel girone B di Serie C. Nella sala stampa del "Recchioni" mister Massimiliano Canzi ha fatto il punto in casa granata:

"Sono contento dell’atteggiamento che hanno avuto i ragazzi, da squadra vera che non si sta assolutamente accontentando. Temevamo questa partita perchè sapevamo di affrontare una squadra in salute e reduce da un gran campionato. Col Gubbio sarà una partita importante contro una diretta concorrente che si trova un punto davanti a noi. E' sfumata la possibilità di arrivare quarti, però possiamo sicuramente giocarci il quinto posto contro di loro. Cerchiamo di chiudere al meglio e poi penseremo ai playoff. Ho sposato a pieno la filosofia del club sui giovani tanto che anche nelle ultime tre partite, dove non c'è l'obbligo degli 'under', abbiamo giocato con minimo cinque/sei 'under' e oggi abbiamo finito con sette. La società è stata abile a costruire una rosa che mi permette di mandare in campo una squadra sempre competitiva".