Pontedera, Canzi: "Abbiamo dimostrato che qui nessuno molla"

Dopo un pareggio e tre sconfitte nelle ultime quattro gare il Pontedera torna a vincere, centrando il primo successo della sua storia in casa della Torres. Tre punti che valgono l'aggancio al Gubbio, al sesto posto in classifica nel girone B di Serie C. Nel post partita il tecnico dei granata Massimiliano Canzi si toglie qualche 'sassolino dalla scarpa':

"Avevamo bisogno di questa vittoria, perché venivamo da diverse buone prestazioni che non ci avevano portato punti. Eravamo in una fase in cui dovevamo 'quagliare': era importante vincere in qualsiasi modo e portare a casa i tre punti. E' stata una partita difficile e di sofferenza, giocata quasi tutta dieci contro dieci. Ci dà grande forza, anche perché il Pontedera non aveva mai vinto a Sassari. C'era un ambiente negativo che si stava creando, secondo cui il Pontedera come sempre molla nel girone di ritorno, ma abbiamo dimostrato che qui nessuno molla. Abbiamo ingoiato cucchiaiate di veleno in questi giorni. Ringrazio quei ragazzi che sono venuti a sostenerci: sono pochi ma sono splendidi e vogliamo loro bene".