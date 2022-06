Pontedera, le nuove maglie le scelgono i tifosi: sondaggio su Facebook

Le maglie del Pontedera per la prossima stagione saranno scelte dai tifosi. Il club granata conferma la bella iniziativa dell'anno passato, lanciando un contest sulla propria pagina Facebook sia per quanto riguarda la nuova divisa per le gare casalinghe (sarà possibile votare da oggi a domenica 19 giugno) che per la terza maglia (le due proposte verranno svelate lunedì 20 giugno). In riferimento alla divisa principale, la società specifica nel post: "La maglia, realizzata in collaborazione con Errea, riprende la sua texture da un'opera d'arte di Andrea D'Ugolino da Pontedera, che fu il primo ad usare la cornice mistilinea a quadrilobo". Un modo per avvicinare sostenitori e simpatizzanti al Pontedera, coinvolgendoli in decisioni importanti.