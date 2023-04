Il Pontedera pensa in grande: nuovo sponsor ed iniziative nel cassetto. Il Sindaco: "Prima o poi arriverà la Serie B"

Procede la crescita del "Progetto Pontedera", in campo come fuori. Nella giornata di ieri, martedì 4 aprile, la società granata ha ufficializzato l'ingresso del nuovo sponsor Inlinea Pharma, azienda farmaceutica pisana nata nel 2001, con la quale è stato sottoscritto un accordo ad ampio raggio (legato alla Prima squadra, ma in particolare al settore giovanile) fino al 31 dicembre 2023. A darne l'annuncio, nel corso di una conferenza stampa, sono stati il sindaco Matteo Franconi ed il direttore organizzativo del club Andrea Bargagna. "Una decisione - spiega Nicola Profeti, membro del consiglio di amministrazione di Inlinea Pharma - dettata da obiettivi di crescita comuni, in linea con i nostri valori aziendali".

"Quando si allarga la famiglia di sostenitori di questo progetto è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione" - ha esordito il primo cittadino, per poi soffermarsi sui propositi per il futuro del Pontedera - "L'obiettivo è quello di creare sinergie con le aziende che sposano questo progetto. Credo che qualche passo in avanti è stato fatto, grazie al Bargagna per la dedizione, passione e professionalità. Grazie al gruppo dirigente e alla squadra per ciò che stanno facendo, ci ho sempre creduto. Credo che il sogno della Serie B prima o poi sarà realizzato. Con l'arrivo di aziende che sostengono il nostro progetto le ambizioni crescono. In questi anni guardavamo al mercato per piazzare i migliori i giocatori, adesso pensiamo ad un piazzamento migliore per i playoff".

Il Sindaco svela un'iniziativa: "Il 6 aprile ricorrerà l'anniversario della vittoria sulla Nazionale di Arrigo Sacchi del 1994 e, tra agosto e settembre, celebreremo questo avvenimento realizzando un murales che riprodurrà l'articolo della Gazzetta dello Sport di quel giorno, assieme ad un murales dedicato al nostro campione del canottaggio Leonardo Pettinari". È invece Bargagna ad annunciare l'apertura di un "truck" Granata in centro città nella settimana antecedente ai playoff (fine aprile), già conquistati dalla squadra di Max Canzi. "Ormai il Pontedera è un esempio di gestione - spiega il direttore organizzativo - un brand sempre più conosciuto. Chiunque arriverà dopo di noi troverà qualcosa che ha un valore reale".