Serie C, bomber Magnaghi e Perretta lanciano il Pontedera: Grosseto ko 2-0 al "Mannucci"

Torna alla vittoria il Pontedera, che batte 2-0 il Grosseto nel match del "Mannucci" valevole per la tredicesima giornata del girone B di Serie C. Tre punti dal peso specifico rilevante per i granata, in quanto conquistati grazie ad una prestazione di spessore contro una diretta concorrente e utili a ripartire dopo il passo falso di domenica scorsa a Fermo.

Pontedera subito avanti in avvio: all'8' Catanese conquista un calcio di rigore che Magnaghi trasforma per l'1-0. Ottava rete in campionato per il nuovo capocannoniere del girone. Al 20' il Grosseto risponde: Arras insacca, ma il direttore di gara annulla per un presunto fallo su un difensore. Arras ancora protagonista poco più tardi con un bel tiro a giro fuori di un soffio. Nei 10' finali del primo tempo si chiude la gara: al 35' Serena viene espulso lasciando il Grosseto in inferiorità numerica (grandi proteste degli ospiti nell'occasione), poi al 42' il Pontedera raddoppia con Perretta a compimento di una ripartenza.

Nella ripresa il Grosseto si rende protagonista di un'iniziale pressione, ma la retroguardia del Pontedera regge l'urto e col passare dei minuti prende le redini del gioco, gestendo senza particolari patemi il vantaggio acquisito. Soltanto nei minuti finali da segnalare una conclusione di Artioli, con palla che sfila a lato della porta di Sposito. Esultano gli uomini di Maraia, attesi nel prossimo turno dalla sfida contro la Viterbese.

Pontedera - Grosseto, il tabellino della partita

Pontedera - Grosseto 2-0

PONTEDERA (3-4-1-2): Sposito; Matteucci, Espeche, Bakayoko (76' Shiba); Perretta, Barba (87' Marianelli), Catanese, Milani (76' Parodi); Benedetti (87' Bardini); Mattioli (67' Benericetti), Magnaghi. A disp: Angeletti, D’Antonio, Regoli, De Ioannon. All. Maraia.

GROSSETO (4-3-1-2): Barosi; Raimo, Ciolli, Salvi, Semeraro; Cretella (73' Artoli), Fratini (81' Verduci), Piccoli (60' Vrdoljak); Serena; Dell’Agnello (60' Boccardi), Arras (73' Moscati). A disp: Di Bonito, Marigosu, Scaffidi, Siniega, Ghisolfi. All. Magrini.

Arbitro: Lovison di Padova

Reti: 10’ rig. Magnaghi, 44’ Perretta

Note: espulso al 35' Serena (G)