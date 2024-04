Serie C, finisce 0 a 0 tra Pontedera e Gubbio, è ancora tutto aperto dal quinto al decimo posto in zona playoff

Parte meglio il Gubbio che spinge nei primi minuti e ha la prima grande occasione al 14' con Udoh che viene fermato all'ultimo da Vivoli dopo un intercetto offensivo. Il primo squillo granata è a firma di Angori dal limite ma manda il pallone a lato, dieci minuti più tardi ancora Vivoli deve superarsi ancora parando coi piedi per fermare Udoh. Il Gubbio colpisce anche una traversa al 32' con Casolari a portiere battuto e al 41' ancora l'estremo difensore granata deve mantenere a galla i suoi negando un gol in uscita a Di Massimo che al 45' si fa deviare un'altra conclusione da Espeche.

La ripresa comincia nello stesso modo in cui è finito il primo tempo con gli umbri riversati in avanti e che ottengono un paio di occasioni grazie a Spina nel primo quarto d'ora. Botta e risposta tra le due squadre al 26', Tozzuolo di testa su un cross e poi di piede non trova la via della rete e pochi secondi più tardi dall'altra parte Angori crossa e trova Perretta che la rimette in mezzo per Lombardi il cui tiro viene respinto da Greco. Al 42' l'ultima occasione della partita con Bernadotto che costringe all'uscita Vivoli che salva un altra occasione da gol trascinando i suoi allo 0 a 0 dopo un match dove di fatto hanno avuto una sola occasione, i padroni di casa invece hanno avuto tante occasioni ma con il passare dei minuti hanno perso incisività.

Gubbio - Pontedera 0 a 0

Gubbio (4-3-2-1): Greco; Tozzuolo, Calabrese (16'st Mercadante), Signorini (33'st Pirrello), Corsinelli; Mercati, Casolari (33'st Rosaia), Chierico, Spina (28'st Degosus), Di Massimo; Udoh (28'st Bernadotto). A disp.: Vettorel, Morelli, Brambilla, Dimarco, Galeandro, Bumbu. All.: Braglia.

Pontedera (3-4-2-1): Vivoli; Guidi (34'st Pretato), Martinelli (18'st Calvani), Espeche; Perretta, Ignacchiti, Benedetti (18'st Lombardi), Angori; Delpupo (18'st Cerretti), Ianesi; Ganz (18'st Peli). A disp.: Lewis, Busi, Gagliardi, Ambrosini, Provenzano, Salvadori. All.: Canzi.

Arbitro: Marotta di Sapri, assistenti Taverna di Bergamo e Pistarelli di Fermo. 4° ufficiale: Gagliardi di San Benedetto del Tronto.

Note: 3' e di recupero. Ammoniti Casolari nel Gubbio e Martinelli, Benedetti, Lombardi e Ignacchiti nel Pontedera.