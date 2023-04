Il Pontedera si coccola Guidi: "Primo gol tra i professionisti e vittoria: che emozione!"

Matteo Guidi ha scelto la partita ed il momento migliore per regalarsi, e regalare al Pontedera, una gioia immensa. Giovedì 7 aprile, derby toscano col Montevarchi, in notturna allo stadio "Mannucci": a sette giri d'orologio dal termine, il centrocampista classe 2003 si inserisce in area ospite ed infila Giusti con un'incornata su cross di Sosa. E' la rete del 2-0 per i granata, che spegne ogni speranza di rimonta avversaria e sancisce, oltre a tre punti importanti per consolidare il settimo posto, il record storico di punti totalizzati dal club in Serie C. Ma è anche una segnatura speciale per il talento pratese cresciuto nel Pontedera: la prima tra i professionisti.

"Questo gol è molto importante per me - afferma Guidi nel post partita - oltre ad essere il primo tra i professionisti è servito a portarci sul 2-0. C'è molta soddisfazione da parte mia, della mia famiglia e dei tifosi granata, perché è servito per riuscire a vincere la partita e questo è l'aspetto più importante". Una rete non frutto del caso: "Contro il Cesena avevo sbagliato un gol simile e da lì ho capito l’errore - racconta il centrocampista - perché quando la palla ti arriva da un lato non devi girare la testa altrimenti il pallone esce fuori dall’altro palo. Così, stavolta, ho sfruttato al meglio l’occasione. In questo mi hanno aiutato anche i compagni più esperti, il mister e il direttore".

Guidi, ventotto presenze all'attivo, chiude con un pensiero sulla splendida stagione disputata dalla squadra di Max Canzi, attesa dagli ultimi due impegni della regular season contro Fermana e Gubbio. "Tutto questo ci fa molto piacere, anche perché oltre ad esserci assicurati il settimo posto in classifica abbiamo conquistato il maggior numero di punti per il Pontedera in Serie C. Però in queste ultime due partite continueremo a fare sempre di più per allungare questo record".