Pontedera-Imolese 2-0, Maraia: "Vittoria meritata, avremmo potuto segnare più gol"

Tre punti pesanti per il Pontedera, che stende 2-0 l'Imolese al "Mannucci", allungando a +6 sulla zona playout. Al termine della partita, l'allenatore granata Ivan Maraia ha commentato in sala stampa la prestazione dei suoi:

"Questa partita dà una bella spinta sia al morale che alla classifica. È stata una vittoria meritata, limpida, contro una delle nostre avversarie per l'obiettivo salvezza. Faccio i complimenti ai ragazzi, ma devono essere consapevoli che la strada è ancora lunga e quindi serve mantenere la calma. Le tre prestazioni di questa settimana non devono essere isolate, ma bisogna dare continuità, a partire da domenica prossima (in casa della Virtus Entella, ndr) nonostante si tratti di una partita molto difficile.

Siamo stati bravi a non concedere praticamente nessuna occasione all'Imolese nel secondo tempo, però ero arrabbiato perché il 2-0 non è mai un risultato che permette di stare tranquilli: le occasioni per chiudere la partita le abbiamo create ma non abbiamo concretizzato. Siamo arrivati alla fine con tanti elementi molto stanchi, per cui sarebbe bastato poco per farla riaprire. In questi scontri diretti bisogna anche considerare la differenza reti in caso di arrivo a pari punti, per cui potevamo segnare di più, ma non chiediamo troppo e prendiamoci questa vittoria importante".