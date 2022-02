Il Pontedera piega l'Imolese 2-0: tre punti pesanti per i granata

Il Pontedera torna a vincere dopo cinque gare di astinenza regolando 2-0 l'Imolese al "Mannucci". Le due squadre danno vita ad un primo tempo molto equilibrato, nel quale si segnalano soltanto due "fiammate", entrambe di marca locale: al 15' Mutton non riesce ad insaccare a due passi da Rossi, mentre al '5 di recupero Foglia non sbaglia con il tap-in vincente dell'1-0. La ripresa si apre con l'immediato raddoppio del Pontedera: palla in profondità per Benedetti, che dribbla anche Rossi e appoggia in rete. Gara in discesa per i granata, i quali gestiscono il doppio vantaggio senza rischiare nulla e sfiorano addirittura il terzo gol con Benedetti e Milani. La formazione di Maraia si aggiudica così tre punti pesanti, ottenuti nonostante assenze importanti (Magnaghi squalificato, Caponi indisponibile e Matteucci infortunato) e utili ad allungare a sei lunghezze il vantaggio sulla zona playout.

Pontedera-Imolese 2-0, il tabellino della partita

PONTEDERA (3-5-1-1): Melgrati; Shiba, Espeche, Bakayoko; Perretta, Barba, Foglia, Catanese, L.Milani; G.Benedetti; Mutton. A disp.: Sposito, Santarelli, Serena, Martini, Mattioli, Di Meo, Benericetti, Marianelli, Regoli, De Ioannon, Di Bella, Del Carlo. All.: Maraia.

IMOLESE (4-3-1-2): Rossi; Lia, Angeli, Vona, Liviero; D’Alena, Santoro, L.Benedetti; A.Lombardi; Belloni, De Sarlo. A disp.: Santopadre, Angeletti, Boscolo Chio, Cerretti, La Vardera, L.Lombardi, N.Milani, Padovan, Palma. All.: Fontana.

Arbitro: Pezzopane de L’Aquila

Reti: 50' pt Foglia; 2' st G.Benedetti