Pontedera, il giovane Disegni passa al Genoa

Un altro giocatore del vivaio granata spicca il volo. Il centrocampista classe 2004 Leonardo Disegni si trasferisce ufficialmente al Genoa, in prestito con diritto di riscatto. A Pontedera Disegni ha disputato il campionato Under17 Nazionale per poi passare in prestito all'Empoli U18 nell'anno successivo. Il giovane mediano aveva cominciato la preparazione alla stagione 2022/23 con la Prima squadra del Pontedera e nella sua nuova avventura in Liguria farà parte della rosa della formazione Primavera rossoblù.