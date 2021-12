Pontedera, ai saluti il classe 2000 Lorenzo Bardini

“L’U.S Città di Pontedera comunica che, in data odierna, ha accordato la risoluzione del contratto di lavoro a Lorenzo Bardini, necessaria per consentirgli di tesserarsi per un club di Serie D. La società ringrazia il calciatore per il lavoro svolto in questi anni, per l'attaccamento alla maglia granata e formula il più sincero “in bocca al lupo” a Lorenzo per il futuro, nell’auspicio di un ritorno da protagonista in maglia granata”.

fonte foto e articolo profilo Facebook U.S. Città di Pontedera