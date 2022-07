Mercato Pontedera: affare fatto per l'ex Juve Siano. Firma anche Bonfanti, torna Bardini

Nella settimana che ha visto il Pontedera dare ufficialmente inizio alla preparazione agli ordini del nuovo mister Catalano (giovedì 11 luglio), la società granata si è mossa sul mercato definendo nuovi innesti e ulteriori addii. Sarà un ex Juventus a difendere la porta del Pontedera nella prossima stagione: Alessandro Siano, classe 2001, è cresciuto nelle giovanili del club bianconero fino all'Under 23 e arriva a titolo definitivo con contratto biennale. Davanti a Siano, nel ruolo di difensore centrale, ci sarà un altro giovane dal curriculum prestigioso: il classe 2003 Giovanni Bonfanti ha fatto la trafila nel settore giovanile dell'Atalanta per poi passare l'ultima annata in prestito alla Sampdoria, conquistando anche una convocazione in Prima squadra in occasione di Milan-Sampdoria del 13 febbraio 2022. Bonfanti si trasferisce a Pontedera con la formula del prestito secco. Per il reparto di centrocampo spazio invece per il ritorno di Lorenzo Bardini, pontederese doc nato nel 2000, reduce dall'ottima esperienza in prestito al Cascina in Serie D. Ai saluti finali invece il mediano classe 2001 Andrea Marianelli, con il quale la società granata ha rescisso ufficialmente il contratto.