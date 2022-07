Il Pontedera pesca dalle 'big': i talenti Cioffi e Aurelio vestiranno granata

Giovani e di assoluta qualità: è questo l'identikit dei primi colpi di mercato del Pontedera. Dopo aver definito l'ingaggio di Tommaso Fantacci dall'Empoli, il club granata ha chiuso per gli acquisti di Antonio Cioffi (classe 2002) e Giuseppe Aurelio (2000), rispettivamente da Napoli e Sassuolo.

Cioffi, attaccante esterno dal repertorio tecnico notevole, ha compiuto tutta la trafila dalle giovanili alla Prima squadra con i partenopei, arrivando a debuttare in Serie A nella stagione 2020/21 con mister Gennaro Gattuso. Nell'ultima stagione è sceso in campo in Coppa Italia contro la Fiorentina, gettato nella mischia da mister Luciano Spalletti. Il fantasista nato a Maddaloni giunge in riva all'Era con la formula del prestito e sarà uno dei giocatori-chiave del Pontedera formato 2022/23.

Di ruolo terzino sinistro è invece Giuseppe Aurelio, giocatore duttile e con grandi doti fisiche, cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo per poi fare esperienza in Serie C con le maglie di Cesena, Imolese e Gubbio. Aurelio, laziale di Bracciano, arriva a titolo definitivo dalla società neroverde finora proprietaria del cartellino e ha firmato con il Pontedera un contratto biennale.