Pontedera, Milani ceduto al Pescara. Bakayoko rescinde

Serie C

Definito l'acquisto di Fantacci, oltre alla conferma di Catanese, il Pontedera ufficializza le sue prime due operazioni in uscita della sessione estiva di mercato. Non faranno più parte della rosa granata il laterale sinistro Lorenzo Milani ('01) e il difensore centrale Aboubakar Bakayoko ('92). Milani, giunto a Pontedera dalla Primavera dell'Empoli nell'estate 2020 e rivelatosi una delle note più liete nell'ultima stagione, passa a titolo definitivo al Pescara, società con la quale ha già sostenuto le visite mediche nella giornata di ieri. Con l'esperto Bakayoko, arrivato in riva all'Era la scorsa estate dalla Pergolettese, si tratta invece di una rescissione consensuale del contratto.