Pontedera, Zocchi fa il punto sul mercato: "Non interverremo in maniera pesante. Due calciatori in uscita"

Il 2022, per il Pontedera, si è chiuso nel migliore dei modi: pazzesca vittoria 5-4 contro l'Olbia, sei successi di fila al Mannucci e splendido quarto posto in classifica in Serie C girone B, a sole tre lunghezze dalla seconda piazza. Una cavalcata in crescendo quella dei granata nella prima metà della stagione in corso, che permette alla società pontederese di guardare con fiducia ed ottimismo all'anno venturo e si ripercuote sulle scelte da compiere nell'imminente sessione invernale di mercato, al via lunedì 2 gennaio.

Intervistato da La Nazione, il direttore sportivo Moreno Zocchi ha fatto il punto in casa Pontedera: "Quello che posso dire è che non c’è necessità di intervenire in maniera pesante sul mercato. Anche perché questo gruppo ha dimostrato di essere un meccanismo che sta viaggiando bene e quindi ogni movimento deve essere oculato. Nonostante questo restiamo vigili e attenti a ogni occasione positiva che possa presentarsi".

"L’intenzione è di non dare via alcun giocatore – ha proseguito il dirigente granata a La Nazione – se non Parodi (che non è mai stato neppure convocato, ndr), situazione che già conoscevamo da mesi e per il quale adesso qualcosa si sta muovendo a livello di Serie C e Serie D, e Petrovic, che ha giocato poco (593’ in 20 giornate, ndr) e per il quale stiamo parlando col Pordenone, club che ne detiene il cartellino. Per lui ci sono alcune richieste dalla Serie C, e se uscirà, entrerà un attaccante under".

Nel frattempo, dal giudice sportivo è arrivata una brutta notizia per il Pontedera: a seguito dei fatti risalenti alla gara contro l'Olbia, disputata venerdì 23 dicembre al Mannucci, al club granata è stata inflitta una multa di tremila euro per lancio di oggetti da parte di alcuni sostenitori, scoppio di un petardo e cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari.