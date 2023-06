Pontedera, il nuovo presidente è l'ex sindaco Millozzi

Serie C

La notizia era nell'aria da settimane, ma l'annuncio è arrivato soltanto nella tarda serata di ieri, mercoledì 28 giugno. L'ex sindaco Simone Millozzi, in carica per due mandati dal 2009 al 2019, è il nuovo presidente del Pontedera. Tifoso granata, Millozzi era stato fondamentale nella ricostituzione del club nell'estate del 2010. Insieme a lui, come comunicato dalla società, costituiranno il Cda del Pontedera Rossano Signorini, amministratore delegato di Ecofor Service (nuovo socio di maggioranza relativa), e Rosettano Navarra, imprenditore già entrato nel sodalizio granata un anno fa. Millozzi prende il posto di Piero Gradassi, presidente uscente dopo tre stagioni.