Pontedera, panchina granata affidata a Max Canzi

È Massimiliano Canzi il nuovo allenatore del Pontedera. A ridosso dell'impegno in Coppa Italia Serie C a Siena (calcio d'inizio alle ore 18), la società granata ha comunicato di aver affidato la panchina della Prima squadra (libera da domenica dopo l'esonero di Pasquale Catalano) al tecnico che nelle ultime due stagioni ha allenato l'Olbia. Nato a Milano il 4 luglio 1966, Canzi ha vissuto diverse stagioni come vice di Mario Beretta, prima di passare alla guida della formazione under 19 del Cagliari da luglio 2015 a marzo 2020 e successivamente, per 13 partite, al ruolo di vice di Walter Zenga con la formazione sarda in Serie A. Terminata l'avventura al Cagliari, Canzi è rimasto in Sardegna accettando la chiamata dell'Olbia, dove ha centrato una comoda salvezza in Serie C al primo anno (2020/21) ed uno storico piazzamento playoff nella stagione 2021/22. Adesso, dopo la fugace esperienza alla Turris (esonero a fine agosto), l'approdo in riva all'Era.

Max Canzi al Pontedera, le prime dichiarazioni

“E’ un’opportunità che è arrivata a sorpresa dopo un’esperienza molto veloce alla Turris. Ero in un momento in cui non ero intenzionato a valutare nessuna proposta ma quando è arrivata la chiamata del Pontedera e del DS Zocchi, che conosco da molti anni pur non avendo mai lavorato con lui, ho deciso di accettare per rimettermi subito in gioco in una piazza seria in cui si può lavorare molto bene. Ho incontrato i ragazzi e visto le prime sei partite di campionato. La rosa è costruita bene, con giocatori di qualità, sia sportive che umane”.