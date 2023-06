Pontedera, cambia l'assetto societario: trasferito il 58% delle quote

Rimpasto ratificato in casa Pontedera. Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 15 giugno, è arrivata l'ufficialità del nuovo assetto societario del club granata, già nell'aria da settimane. Un passaggio che rafforza ulteriormente il Pontedera, pronto ad iscriversi al campionato di Serie C per l'undicesimo anno consecutivo.

"Presso lo Studio del Notaio Mignone di Bientina, si è perfezionato il trasferimento di proprietà del 58% delle quote sociali, con ingresso di cinque nuovi soci, che saranno presentati nei prossimi giorni alla città - si legge nel comunicato del Pontedera - la società esprime la propria riconoscenza ai soci uscenti per aver dimostrato amore e passione per i colori granata e formula un grande in bocca al lupo ai nuovi soci. La società, inoltre, ha già predisposto tutti gli adempimenti finalizzati all’iscrizione al campionato 2023/2024, che saranno formalizzati nei prossimi giorni agli organi competenti".

Manca ancora l'annuncio circa la nuova composizione societaria in percentuali, sebbene appaia destinata a diminuire la partecipazione azionaria di Rosettano Navarra, il quale aveva acquistato la maggioranza delle quote del Pontedera (39%) nel maggio 2022. Sciolti gli ultimi nodi, comincerà a pieno regime la programmazione tecnica della prossima stagione. Ripartendo dal ds Moreno Zocchi e dal mister Max Canzi.