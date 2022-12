Pontedera-Olbia, i granata vogliono chiudere l'anno in bellezza. Biglietti a 1 euro per gli Under 17

Una vittoria, per chiudere in bellezza il 2022 ed andare alla sosta con uno straordinario quarto posto in tasca. Il Pontedera si prepara con i migliori auspici per l'ultima gara del 2022, in programma domani, venerdì 23 dicembre (inizio ore 17.30), al Mannucci contro l'Olbia. Una sfida importante, per cui sarà fondamentale il supporto della sempre più appassionata tifoseria granata: per l'occasione, la Società pontederese ha deciso di abbassare alla cifra simbolica di 1 euro il costo dei biglietti per tutti i ragazzi e ragazze Under 17 (acquistabili solo ed esclusivamente presso la biglietteria dello stadio oggi pomeriggio dalle 15 alle 18.30 e domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 fino a inizio gara).

Quella contro l'Olbia si tratterà anche della prima giornata del girone di ritorno: un'opportunità, per i granata, di 'vendicare' la sconfitta (1-0) subìta in terra sarda alla prima di campionato. Al "Nespoli" una rete nel finale di Boganini mise ko i granata allora allenati da Pasquale Catalano. Il Pontedera, caduto 1-0 a Gubbio nell'ultimo turno, arriva a questa gara con uno score di cinque vittorie nelle ultime cinque gare casalinghe ed un'imbattibilità tra le mura amiche che perdura dal 1° ottobre (0-2 con il Siena). Di contro l'Olbia, attualmente terzultimo in classifica, non vanta un ruolino di marcia esterno esaltante (una vittoria, cinque pareggi e tre sconfitte), ma nell'ultima trasferta è riuscito a fermare sullo 0-0 la capolista Reggiana.

La formazione di Occhiuzzi può contare sull'apporto del proprio cannoniere principe Daniele Ragatzu (ex Cagliari), autore di cinque reti nella stagione corrente. Mister Canzi deve invece fare a meno di Francesco Nicastro, bomber del Pontedera con sette gol, ma recupera il faro del centrocampo Riccardo Ladinetti.